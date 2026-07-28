Milano 16:44
51.620 -0,84%
Nasdaq 16:44
27.633 -1,45%
Dow Jones 16:44
52.573 +0,69%
Londra 16:44
10.872 +0,84%
Francoforte 16:44
25.401 +0,16%

New York: rally per IQVIA Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: rally per IQVIA Holdings
Protagonista l'azienda attiva nella ricerca di soluzioni tecnologiche per le aziende biofarmaceutiche, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 13,97%.
Condividi
```