New York: si muove a passi da gigante IQVIA Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda attiva nella ricerca di soluzioni tecnologiche per le aziende biofarmaceutiche , che mostra una salita bruciante del 13,97% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IQVIA Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di IQVIA Holdings mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 249,6 USD. Rischio di discesa fino a 234,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 264,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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