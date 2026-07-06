New York: in rally Vertiv Holdings

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche , che tratta in rialzo dell'8,28%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Vertiv Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,06%, rispetto a +2,21% dell' indice del basket statunitense ).





Il quadro tecnico di Vertiv Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 313,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 332,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 300,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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