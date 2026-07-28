Milano 16:45
51.602 -0,87%
Nasdaq 16:45
27.609 -1,53%
Dow Jones 16:45
52.573 +0,69%
Londra 16:45
10.869 +0,81%
Francoforte 16:45
25.382 +0,08%

Oro: 4.047,51 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.047,51 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.047,51 dollari l'oncia (-0,72%) alle 08:30.
Condividi
```