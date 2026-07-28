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PALLADIUM del 27/07/2026

Finanza
PALLADIUM del 27/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,09% sui valori precedenti.

Le implicazioni di breve periodo del palladio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.323,3. Possibile una discesa fino al bottom 1.258,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.388,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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