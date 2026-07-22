PALLADIUM del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Rialzo marcato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in utile dell'1,46% sui valori precedenti.
Tecnicamente, il palladio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.302,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.261,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.344,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)