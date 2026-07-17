Milano 10:01
52.040 -0,64%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 10:01
10.611 +0,37%
Francoforte 10:01
24.830 -0,34%

PALLADIUM del 16/07/2026

Finanza
PALLADIUM del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Aggressivo ribasso per il metallo prezioso, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,55%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.303,5. Primo supporto visto a 1.245,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.219,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```