Milano 10:24
51.622 -0,15%
Nasdaq 28-lug
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Dow Jones 28-lug
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Londra 10:24
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Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,81% alle 08:20

Il Nikkei 225 tratta a 61.237,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,81% alle 08:20
Tokyo perde terreno e riporta un -1,81% alle 08:20, scambiando a 61.237,5 punti.
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