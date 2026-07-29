New York: andamento sostenuto per Chevron

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso petrolifero statunitense , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend del gigante oil di San Ramon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Chevron rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 193,2 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 191,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 190,4 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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