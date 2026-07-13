New York: risultato positivo per Chevron

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso petrolifero statunitense , che lievita del 2,68%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che il gigante oil di San Ramon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,05%, rispetto a -0,43% dell' indice americano ).





Lo status tecnico di medio periodo di Chevron ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 181,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 184, mentre il primo supporto è stimato a 179,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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