New York: risultato positivo per Chevron
(Teleborsa) - Bene il colosso petrolifero statunitense, con un rialzo del 2,34%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del gigante oil di San Ramon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Chevron rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Chevron ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 179,5 USD. Primo supporto individuato a 175,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 183,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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