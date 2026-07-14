New York: ARM Holdings in forte discesa
(Teleborsa) - Retrocede molto la società tech inglese che progetta chip, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ARM Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di ARM Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 270,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 304,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 256,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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