New York: performance negativa per Boeing

(Teleborsa) - Pressione sul colosso dell'aereonautica , che tratta con una perdita del 3,47%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Boeing rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo del gigante aerospaziale statunitense mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 217,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 212,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 222,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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