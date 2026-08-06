New York: performance negativa per Boeing

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso dell'aereonautica , che presenta una flessione del 2,34%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Boeing più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del gigante aerospaziale statunitense mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 239,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 231,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 247,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```