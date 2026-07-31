Milano 16:45
52.243 +0,27%
Nasdaq 16:45
28.133 +0,09%
Dow Jones 16:45
52.243 +0,07%
Londra 16:45
10.878 -0,18%
Francoforte 16:45
25.672 +0,23%

New York: rosso per Boeing

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti, Industria
New York: rosso per Boeing
Ribasso composto e controllato per il colosso dell'aereonautica, che presenta una flessione del 2,34% sui valori precedenti.
Condividi
```