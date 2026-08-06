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New York: si concentrano le vendite su Boeing

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New York: si concentrano le vendite su Boeing
Ribasso composto e controllato per il colosso dell'aereonautica, che presenta una flessione del 2,34% sui valori precedenti.
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