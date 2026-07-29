New York: rosso per Caterpillar

(Teleborsa) - Rosso per il gigante delle macchine movimento terra , che sta segnando un calo del 3,43%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caterpillar , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Caterpillar evidenzia un declino dei corsi verso area 804 USD con prima area di resistenza vista a 821,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 796.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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