New York: rosso per Caterpillar
(Teleborsa) - Rosso per il gigante delle macchine movimento terra, che sta segnando un calo del 3,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caterpillar, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Caterpillar evidenzia un declino dei corsi verso area 804 USD con prima area di resistenza vista a 821,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 796.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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