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New York: Caterpillar scende verso 824,1 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Caterpillar scende verso 824,1 USD
In forte ribasso il gigante delle macchine movimento terra, che mostra un -4,32%.
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