New York: spinge in avanti Intuit

(Teleborsa) - Rialzo per la società produttrice di software finanziari , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,90%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intuit rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società statunitense di software rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 337,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 319,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 355,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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