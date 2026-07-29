Saipem, UBS abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - UBS ha ridotto a 4,60 euro per azione (dai precedenti 4,90 euro) il target price su Saipem , società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Intanto, dopo il tonfo di ieri, si contrae la performance di Saipem con i prezzi allineati a 3,96 euro, per una discesa dello 0,30%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 3,92 e successiva a quota 3,88. Resistenza a 4,017.

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