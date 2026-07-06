Saipem, Exane BNP Paribas riavvia copertura con Outperform

(Teleborsa) - Exane BNP Paribas ha riavviato la copertura su Saipem , società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, con una raccomandazione "Outperform" e un target price di 5,3 euro per azione.



Il broker ha affermato che la fusione con Subsea 7 ha raggiunto una "tappa fondamentale" dopo aver ottenuto l'approvazione dell'autorità antitrust brasiliana, spostando il completamento dell'operazione da "possibile" a "in attesa di finalizzazione" e vedendo un basso rischio di ritardi. Le sinergie derivanti dalla fusione potrebbero superare le stime ufficiali.



Oggi Saipem registra una flessione dello 0,48% rispetto alla vigilia e si attesta a 4,376 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 4,326 e successiva a quota 4,277. Resistenza a 4,439.

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