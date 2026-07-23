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"Buy" per Saipem

Finanza
"Buy" per Saipem
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Seduta vivace per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,87%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Saipem ai prezzi attuali pari a 4,392 Euro, con stop loss individuato in area 4,139 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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