"Buy" per Saipem

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Seduta vivace per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,87%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Saipem ai prezzi attuali pari a 4,392 Euro, con stop loss individuato in area 4,139 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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