A New York corre Microsoft

(Teleborsa) - Grande giornata per il colosso informatico americano , che sta mettendo a segno un rialzo del 14,60%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Microsoft rispetto all'indice di riferimento.





Il grafico a breve della società informatica di Redmond mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 455,4 USD e supporto stimato a quota 436,1. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 474,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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