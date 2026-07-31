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New York: andamento rialzista per Microsoft

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Microsoft
Seduta vivace oggi per il colosso informatico americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,20%.
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