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Adobe Systems scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Adobe Systems scivola in fondo al mercato di New York
Retrocede molto il produttore di Photoshop e Acrobat, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,04%.
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