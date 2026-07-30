Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Giornata poco mossa per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 29 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico dell'Eurostoxx 50 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 6.210 con tetto rappresentato dall'area 6.289. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 6.170.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)