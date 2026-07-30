Milano 11:41
51.463 +0,04%
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Londra 11:41
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Francoforte 11:41
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Aggressivo ribasso per il maggiore indice americano, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,52%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'S&P 500, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7.278,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7.391,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7.241,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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