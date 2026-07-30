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Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso del 3,12% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 28.041,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso del 3,12% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA lievita in modo prepotente del 3,12% alle 19:30 e passa di mano a 28.041,43 punti.
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