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Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,78%

Il Nasdaq-100 chiude a 28.776,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,78%
Ottima performance per l'indice tecnologico di Wall Street (+1,78%), che archivia la giornata a 28.776,8 punti.
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