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Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,75% alle 08:20

Il Nikkei 225 tratta in utile a 61.894,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,75% alle 08:20
Spunto rialzista dello 0,75% per Tokyo, alle 08:20, che continua le contrattazioni a 61.894,91 punti.
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