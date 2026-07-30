Milano 29-lug
51.443 0,00%
Nasdaq 29-lug
27.192 -2,06%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 29-lug
10.908 0,00%
Francoforte 29-lug
25.460 0,00%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,28% alle 04:50

Il Nikkei 225 allunga a 62.218,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,28% alle 04:50
Risultato positivo dell'1,28% per Tokyo, alle 04:50, che continua gli scambi a 62.218,41 punti.
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