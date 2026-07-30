Francoforte: giornata depressa per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di armamenti e componenti per automobili , che sta segnando un calo del 2,39%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rheinmetall AG rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Rheinmetall AG mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.147 Euro. Rischio di discesa fino a 1.113,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.180,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```