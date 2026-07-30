New York: balza in avanti Caterpillar
(Teleborsa) - Bene il gigante delle macchine movimento terra, con un rialzo del 3,00%.
Lo scenario su base settimanale di Caterpillar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Caterpillar mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 799,2 USD con area di resistenza individuata a quota 818. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 792,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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