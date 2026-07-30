New York: seduta molto difficile per Altria Group
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sigarette statunitense, che passa di mano in perdita dell'8,78%.
Lo scenario su base settimanale di Altria Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Altria Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 70,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 67,18. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 73,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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