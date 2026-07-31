Acquisto per Western Digital
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Vigoroso rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 15,29%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 532,7 USD, con stop loss individuato a quota 443,6 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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