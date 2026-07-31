Milano
17:35
52.173
+0,13%
Nasdaq
20:33
28.311
+0,73%
Dow Jones
20:33
52.519
+0,59%
Londra
17:35
10.868
-0,27%
Francoforte
17:35
25.629
+0,07%
Venerdì 31 Luglio 2026, ore 20.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Bene il Nasdaq-100, in crescita dello 0,83% alle 19:30
Borsa: Bene il Nasdaq-100, in crescita dello 0,83% alle 19:30
Il Nasdaq-100 allunga a 28.340,96 punti
In breve
,
Finanza
31 luglio 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Risultato positivo dello 0,83% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua gli scambi a 28.340,96 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,97%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,59%
Borsa: Bene il Nasdaq-100, in crescita dell'1,31% alle 19:30
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,84%
Argomenti trattati
USA
(495)
·
Nasdaq 100
(155)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,62%
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,80%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,21%
Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,88% alle 19:30
Borsa: Andamento negativo per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,97% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,65% alle 19:30
Borsa: Mette il turbo il Nasdaq-100, in forte crescita del 2,07%
Guide
Strategie di investimento: long, short, leva, arbitraggio e principali approcci ai mercati
Le strategie di investimento sono metodi usati per costruire una posizione sui mercati. Alcune puntano sulla crescita di un titolo, altre su un ribasso, altre ancora cercano di ridurre il rischio o...
leggi tutto