Milano 30-lug
52.104 0,00%
Nasdaq 30-lug
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Dow Jones 30-lug
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Londra 30-lug
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Francoforte 30-lug
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Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 4,37% alle 04:50

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 4,37% alle 04:50
Tokyo mostra una performance del 4,37% alle 04:50 e tratta a 64.572,25 punti.
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