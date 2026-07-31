Francoforte: accelera Wacker Chemie
(Teleborsa) - Rialzo per Wacker Chemie, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,30%.
Lo scenario su base settimanale di Wacker Chemie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 87,15 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 91,1. Il peggioramento di Wacker Chemie è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 84,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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