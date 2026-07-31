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New York: acquisti a mani basse su Arista Networks

Migliori e peggiori
New York: acquisti a mani basse su Arista Networks
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che scambia in rialzo del 5,64%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Arista Networks rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Arista Networks è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 184,2 USD e supporto a 176,4. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 192.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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