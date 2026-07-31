New York: acquisti a mani basse su Arista Networks

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet , che scambia in rialzo del 5,64%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Arista Networks rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Arista Networks è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 184,2 USD e supporto a 176,4. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 192.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```