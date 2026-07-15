New York: andamento sostenuto per Microsoft

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso informatico americano , con una variazione percentuale del 2,97%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microsoft evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società informatica di Redmond rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di Microsoft si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 388,9 USD. Prima resistenza a 401,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 381,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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