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New York: i venditori si accaniscono su GoDaddy

Migliori e peggiori
New York: i venditori si accaniscono su GoDaddy
(Teleborsa) - In forte ribasso la società tecnologica statunitense che fornisce piattaforme cloud e registrazione di domini, che mostra un -23,73%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di GoDaddy rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 78,45 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 73,09. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 70,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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