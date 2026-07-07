New York: su di giri GoDaddy

(Teleborsa) - Protagonista la società tecnologica statunitense che fornisce piattaforme cloud e registrazione di domini , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,19%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di GoDaddy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 92,35 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 88,32. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 85,73 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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