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Piazza Affari: il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari in rally

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari in rally
In forte aumento il comparto del commercio in Italia, che con il suo +1,89% avanza a quota 99.603,21 punti.
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