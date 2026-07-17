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Piazza Affari: violenta contrazione per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

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Piazza Affari: violenta contrazione per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 99.953,85 punti, in netto calo dell'1,73%.
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