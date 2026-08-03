Milano 12:34
52.621 +0,86%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
52.485 +0,53%
Londra 12:34
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Francoforte 12:34
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 31/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 31/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio

Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice principale della Borsa di Parigi, che conclude in progresso dello 0,28%.

Lo status tecnico del CAC 40 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8.544,2, mentre il primo supporto è stimato a 8.440,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8.647,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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