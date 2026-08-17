Milano 13:35
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Dow Jones 14-ago
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 14/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 14/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Le implicazioni di medio periodo del CAC 40 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8.696,3 con primo supporto visto a 8.607,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8.577,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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