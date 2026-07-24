Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
24.763 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Seduta molto negativa per l'indice principale della Borsa di Parigi, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,64%.

Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8.252,8, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.391,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8.206,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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