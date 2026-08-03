Assegno di Inclusione, INPS: superato il milione di nuclei beneficiari da inizio misura

(Teleborsa) - L'INPS ha pubblicato l'aggiornamento dell'Osservatorio statistico su Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), con dati aggiornati a giugno 2026. Dall'avvio della misura, nel gennaio 2024, i nuclei familiari che hanno beneficiato di almeno una mensilità dell'ADI hanno superato quota un milione, per un totale di circa 2,4 milioni di persone coinvolte. Nel solo mese di giugno 2026 i nuclei beneficiari sono stati 690 mila, con un importo medio erogato di 672 euro, in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti.



Tra questi, 251 mila nuclei hanno minori a carico, 288 mila persone con disabilità, 366 mila ultrasessantenni, 254 mila carichi di cura e 13 mila persone in condizione di svantaggio.



L'incremento riflette anche gli effetti delle ultime due Leggi di Bilancio: quella per il 2025 ha innalzato le soglie ISEE e di reddito familiare, mentre quella per il 2026 ha ampliato ulteriormente la platea intervenendo sul calcolo dell'ISEE, con una maggiore franchigia per l'abitazione principale e maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei con figli. Tra le altre novità, il contributo straordinario ex art. 10-ter del DL 92/2025 è stato esteso ai nuclei che hanno concluso il primo ciclo di 18 mensilità a novembre 2025, e dal 1° gennaio 2026 è stato eliminato il mese di sospensione tra fine e rinnovo del periodo di fruizione, con la prima mensilità rinnovata al 50%.



Sul fronte del Supporto per la Formazione e il Lavoro, dall'avvio della misura (settembre 2023) a giugno 2026 sono 278 mila le persone che hanno percepito almeno un pagamento, con l'80% dei beneficiari concentrato nel Mezzogiorno e nelle Isole. A giugno 2026 i beneficiari in pagamento sono 84.304, con una crescita costante della componente femminile (64%) e un trend in aumento tra i più giovani, a fronte di una progressiva riduzione tra le fasce d'età più anziane.

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