INPS: operativi i nuovi incentivi per donne e giovani

(Teleborsa) - L'INPS rende operative due nuove misure a sostegno dell'occupazione femminile e giovanile: il bonus per l'assunzione di madri con almeno tre figli e l'incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti dei lavoratori under 35.



Con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l'Istituto ha attuato l'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per i datori di lavoro privati che assumono, dal primo gennaio 2026, donne con almeno tre figli minori di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L'agevolazione consiste nell'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.000 euro annui, esclusi i contributi INAIL.



L'incentivo è riconosciuto per 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato, fino a 18 mesi se il rapporto viene successivamente trasformato a tempo indeterminato e per 24 mesi in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il modulo "ELM3" disponibile nel Portale delle Agevolazioni dell'INPS.



A sottolineare il valore della misura è Antonio Pone, direttore centrale Entrate dell'INPS: "In un contesto in cui il tema del sostegno alla natalità, alle lavoratrici madri e alle famiglie è in cima alle priorità nel dibattito pubblico, viene resa operativa una misura che aggiunge un ulteriore tassello alle politiche fin qui messe in campo dal governo".



Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l'INPS ha inoltre fornito le istruzioni operative per l'incentivo destinato alla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato dei giovani under 35, previsto dal decreto Lavoro 2026.



L'agevolazione riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il primo agosto e il 31 dicembre 2026, relative a contratti a termine avviati entro il 30 aprile 2026 e di durata non superiore a 12 mesi. Le domande potranno essere presentate online attraverso il Portale delle Agevolazioni – sezione "Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 - ESTA" – utilizzando la propria identità digitale.



"La misura viene resa operativa in tempo utile per l’avvio del periodo di vigenza previsto dalla norma, che per le trasformazioni e l’invio delle relative istanze decorre dal primo agosto", ha concluso Antonio Pone. "In questo modo un ulteriore incentivo introdotto dal 'decreto primo maggio' va a regime, in tempi molto celeri considerato che parliamo di un provvedimento divenuto definitivo il 25 giugno".

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