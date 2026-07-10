Politiche attive, Calderone: 50 milioni per disoccupati e cassintegrati

(Teleborsa) - Cinquanta milioni di euro per realizzare percorsi formativi e interventi di politica attiva del lavoro a favore di beneficiari di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione. Lo prevede il decreto direttoriale n. 211/2026 del ministero del Lavoro con cui si definiscono le modalità di programmazione ed erogazione del "Fondo per il potenziamento delle competenze per la riqualificazione professionale" previsto dall'articolo 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021. È quanto riferisce il ministero del Lavoro.



Il provvedimento rafforza il sistema delle politiche attive del lavoro, sostenendo l'aggiornamento delle competenze, la riqualificazione professionale e i processi di transizione occupazionale per beneficiari di trattamento di integrazione salariale per i quali, nell'arco di 12 mesi, è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento; percettori di Naspi.



"Il lavoro è la prima politica di inclusione: per questo investiamo in percorsi che aiutano i lavoratori a stare dentro i cambiamenti - ha affermato il ministro Marina Calderone - lo facciamo intervenendo nei momenti di potenziale fragilità: nel passaggio da un lavoro all'altro, mentre si percepisce un'indennità di disoccupazione, oppure quando è la cassa integrazione a sostenere la fase di difficoltà dell'azienda da cui si dipende. Sono passaggi delicati, in cui la formazione diventa lo strumento decisivo per mantenere o accrescere la propria occupabilità, aggiornare le competenze e rispondere alle esigenze dei settori produttivi. Oggi in Italia non abbiamo un problema di posti di lavoro, ma dobbiamo aumentare la capacità di far incontrare domanda e offerta di lavoro. Le politiche attive servono esattamente a colmare questo divario".

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